بن مرادي يبحث مع سفير بريطانيا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي 

استقبل وزير التجارة محمد بن مرادي، اليوم الثلاثاء سفير بريطانيا باري روبرت، الذي بحث معه سبل التعاون الاقتصادي والشراكة وكذا سبل تعزيزهما، ما جاء في بيان للوزارة.

وأوضح ذات البيان أن الطرفين تطرقا خلال هذا القاء الى العلاقات الثنائية الممتازة التي تجمع البلدين،

حيث أعرب بن مرادي عن ترحيبه بالشركات البريطانية بالجزائر للاستثمار في جميع الميادين،

داعيا الشريك البريطاني للمساهمة في رفع حصة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات وخاصة المنتوجات الغذائية والفلاحية،

وكذا الاستفادة من الخبرة البريطانية في ميدان التصدير.

كما دعا الوزير الى فتح المزيد من الشراكات لدعم النمو الاقتصادي في ظل استراتيجية الحكومة في ضبط توازنات الاقتصاد الوطني و الحفاظ على احتياطي الصرف و كذا الرقي بالتجارة الجزائرية الى الأسواق العالمية.

ومن جهته، يضيف البيان أكد السفير البريطاني على العلاقات التي تربط البلدين،

مشيرا الى أن المملكة المتحدة تسعى لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الجزائر ودعم التعاون والشراكة في ظل اهتمام شركات بلاده بولوج السوق الجزائرية،

ورغبة رجال الأعمال البريطانيين في الاستثمار في الجزائر لا سيما فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة.

كما نوه السفير البريطاني بالإمكانيات الكبيرة التي يحوزها البلدين لتعزيز تعاونهما الاقتصادي والفرص المتاحة أمام الشركات الجزائرية والبريطانية لخلق شراكات في عدة مجالات، حسب ذات المصدر.