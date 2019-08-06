بن مسعود:سنقوم بكل الإجراءات لدفع الشباب للعمل و الإستثمار في قطاع السياحة

أبرمت وزارة السياحة و الصناعات التقليدية إتفاقية توأمة مع وزارة التعليم والتكوين المهنيين تخص المعاهد الوطنية الثلاثة المتخصصة في التكوين الفندقي والسياحي.

وأكد عبد القادر بن مسعود خلال كلمته على هامش إبرام الاتفاقية أن هذه الإجراءات تهدف بالأساس لتوفير الشروط اللازمة لجذب الشباب نحو التكوين في قطاع السياحة.

كما جاءت هذه الإتفاقية حسب ذات المسؤول من أجل التنسيق بين القطاعين فضلا عن رفع عدد الشباب المكونين في قطاع السياحة وإدماجهم في عالم الشغل.

كما تهدف إجراءات الحكومة من خلال الإتفاقيات بين مختلف القطاعات إلى دفع الشباب لخلق مؤسساتهم الخاصة حسب عبد القادر بن مسعود

وأضاف ذات المتحدث أن ترقية و تطوير إمكانيات التكوين ستسمح بترقية الموارد البشرية، وتطويره وفق مع ما يتواكب و السوق السياحية

وأكد المسؤول الأول عن قطاع السياحة بأن هذه الإجراءات تندرج في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية”سدات”،خاصة ما تعلق بوضع مخطط الجودة السياحية.

ويهدف هذا المشروع إلى دعم الشراكة وتطوير مناهج التكوين، و على رأسها فتح تخصصات في السياحة الدينية،و الثقافية، تخصصات سياحة ريفيىة و ايكيولوجية

كما تم استحداث أيضا تخصصات في السياحة الشاطئية و الجبلية، فضلا عن تخصصات في السياحة الصحراوية و السياحة المستدامة بالجنوب

كما دعا عبد القادر بن مسعود مسؤولي هذه المعاهد إلى ضرورة بذل مزيد من المجهودات،و الحرص على انجاح المخطط الحكومي،ابتداءا من الدخول التكويني المقبل.