بن مسعود: إنشاء دار وطنية للصناعة التقليدية بالعاصمة لترقية منتوجات الحرفيين

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود، على ضرورة إنشاء دار وطنية للصناعة التقليدية، على مستوى العاصمة،

بحيث ستكون هذه الدار بمثابة معرض دائم يعمل على الترويج وترقية منتوجات الحرفيين، وتكثيف المشاركة في مختلف التظاهرات والأنشطة الصيفية،

لتعزيز وترقية المنتوج الحرفي في الجزائر، كما أشار إليه الوزير خلال افتتاحه لفعاليات الجمعية العامة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،

حيث حثّ الوزير الحرفيين الحاضرين خلال الأشغال، على ضرورة مساهمتهم في تقديم مقترحات قوية، داعيا إلى ضرورة العمل

على التجسيد الفعال للإتفافية المبرمة مع الضمان الإجتماعي، وجعلها في خدمة الحرفي وتحصيل التعويضات والضمانات، لمزاولة نشاطه بصفة أكثر احترافية.

وفي الجانب المهني ألح الوزير على أهمية ترقية نشاط الحرفيين، ودعمهم بتوفير المواد الأولية وتوفير الهياكل اللازمة لمزاولة الأنشطة الحرفية.