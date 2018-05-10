بن مسعود: الجزائر تعرف نقصا في النشاط الحرفي

كشف وزير السّياحة والصّناعة التّقليدية، عبد القادر بن مسعود، اليّوم الخميس، أنّ القطاع حقّق نتائج إيجابية من النّمو في النشاط الحرفي.

حيث بلغ عدد الحرفيين إجماليا 361 ألف حرفي، ومناصب شغل قدرت بـ930 ألف منصب عمل.

لتصل مداخيل القطاع سنة 2017 ، 254 مليار سنتيم، مؤكّدا الوزير أّن هذا الرقم سوف يعرف ارتفاعا آخر السنة الجارية.

بن مسعود وخلال لقاء مع مدراء مؤسسات الصناعات التقليدية شجّع الحرفيين على العمل أكثر للرفع من مناصب الشغل في المجال الحرفي.

مطمئنا في ذات السياق أصحاب المهنة بالقول ” أنّ الحكومة سوف تدعمهم من خلال تقديم التسهيلات في تشجيع الحرفيين، ومرافقتهم خاصة وأن الجزائر تعرف نقصا في هذه المهن والحرف”.

مضيفا في ذات السياق، أن الوزارة لأجل تدارك هذا النقص ستعمل على تكثيف البرامج لتدعيم وتسويق المشتريات الصناعية والتقليدية وترقيتها، وتعمل على تدارك بعض الإشكاليات كتوفير المواد الأولية.

وهذا لأجل تمكين الحرفيين من عرض وتسويق منتوجاتهم داخل وخارج الوطن،