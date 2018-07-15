بن مسعود: الفنادق الجزائرية إستقطبت 10 آلاف عائلة في موسم الإصطياف

أكد وزير السياحة، عبدالقادر بن مسعود أن عملية إستقبال المصطافين تسير بوتيرة جيدة، خاصة وأن 10 آلاف عائلة توافدت للفنادق خلال موسم الإصطياف.

وأضاف خلال زيارته للمركب السياحي لزرالدة، أن العمال المنتسبين للإتحاد العام للعمال الجزائريين إستفادوا من تخفيضات.

تصل إلى 50 بالمائة على السعر المطبق حاليا من المجمع.

وأضاف أن أزيد من 10 عائلة مقيمة حاليا في الفنادق بمناسبة موسم الإصطياف تتويجا للإتفاقية الموقعة مؤخرا.

وأوضح أن موسم الإصطياف يختلف عن المواسم السابقة من خلال الفضاءات الموفرة لهم.