عاجل

بن مسعود: الفنادق الجزائرية إستقطبت 10 آلاف عائلة في موسم الإصطياف

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
بن مسعود: الفنادق الجزائرية إستقطبت 10 آلاف عائلة في موسم الإصطياف
بقلم أمينة داودي

أكد وزير السياحة، عبدالقادر بن مسعود أن عملية إستقبال المصطافين تسير بوتيرة جيدة، خاصة وأن 10 آلاف عائلة توافدت للفنادق خلال موسم الإصطياف.

وأضاف خلال زيارته للمركب السياحي لزرالدة، أن العمال المنتسبين للإتحاد العام للعمال الجزائريين إستفادوا من تخفيضات.

تصل إلى 50 بالمائة على السعر المطبق حاليا من المجمع.

وأضاف أن أزيد من 10 عائلة مقيمة حاليا في الفنادق بمناسبة موسم الإصطياف تتويجا للإتفاقية الموقعة مؤخرا.

وأوضح أن موسم الإصطياف يختلف عن المواسم السابقة من خلال الفضاءات الموفرة لهم.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital