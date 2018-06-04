بن مسعود: المؤهلات الطبيعية للطارف سيجعلها وجهة سياحية مفضلة

دعا وزير السياحة و الصناعات التقليدية، عبد القادر بن مسعود، اليوم الاثنين بالطارف إلى تثمين المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها هذه الولاية و الاستثمارات الخاصة بالترويج للسياحة.

وفي كلمته بشاطئ مسيدة التابع لبلدية أم الطبول حيث تم عرض مخطط تهيئة منطقة التوسع السياحي لمنطقة مسيدة،

أردف الوزير بأنه بإمكان المؤهلات الطبيعية المتواجدة بالطارف بين غابات و شواطئ و بحيرات و المشاريع السياحية التي تم إطلاقها بهذه الولاية المساهمة في جعل هذه الولاية “وجهة سياحية مفضلة.”

و أوضح في ذات السياق أن مختلف الفرص التي تتيحها منطقة التوسع السياحي لمسيدة ستسمح على المدى القريب بتوفير 2678 سرير و 5672 منصب شغل.

ولدى تطرقه للجهود المبذولة من طرف الدولة في إطار الاستثمار السياحي، ذكر الوزير بأنه تم خلال السنة الجارية استلام 6 فنادق على المستوى الوطني بطاقة 6.800 سرير،

موضحا بأن 780 مشروعا مماثلا يضمون ما مجموعه 101 ألف سرير سيعززون المنشآت المتواجدة انطلاقا من موسم الاصطياف المقبل.