بن مسعود: تخفيض للأسعار بالنسبة للخطوط الداخلية لمدن الجنوب

قال عبد القادر بن مسعود، وزير السياحة، إنّ دائرته الوزارية تعمل جاهدة لترقية السياحة الصحراوية وهذا من خلال سلسلة إجراءات جديدة.

وخلال لقاء وزاري جمعه بوزير النقل والأشغال العمومية،تم عقد اتفاقية بين وزارة السياحة والخطوط الجوية الجزائرية وشركة طاسيلي للطيران.

حيث تتيح اتفاقية شركة الخطوط الجوية الجزائرية،بتخفيض للأسعار بالنسبة للخطوط الداخلية وخاصة مدن الجنوب.

مضيفا أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أبدت إستعدادها تنظيم رحلات تحت الطلب في إطار ترقية السياحة الصحراوية.

وصرح الوزير،أنه يتم السعي لإستغلال الوكالات السياحية في الدعاية الخارجية للسياحة الجزائرية بتجنيد وسائل الإعلام والإتصال.

مشيرا أن إتفاقية مؤسسة الفندقة وشرطة طاسيلي للطيران تقوم على نفس البنود التقنية التي من شأنها ترقية الثقافة السياحية بالنسبة للجزائريين في الجنوب.