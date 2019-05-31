بن مسعود: خصصنا 56 ألف هكتار و100 منبع حموي قابل للإستثمار السياحي

قال عبد القادر بن مسعود وزير السياحة والصناعة التقليدية، إن الجزائر أولت أهمية خاصة للتنمية السياحة، بتخصيصها 56 ألف هكتار

موجهة خصيصا للإستثمار السياحي، وذلك في إطار استراتيجيتها للتنمية الشاملة، ضمن الشبكة التجارية السياحية العالمية.

وأضاف الوزير خلال كلمته بأشغال الندوة رفيعة المستوى للإستتثمار، في السياحة المستدامة المنعقدة ببلغاريا، بأن الإستثمار السياحي بالجزائر أصبح يشهد

بالإضافة إلى المستثمرين الخواص، إقبالا كبيرا للعلامات الفندقية العالمية، التي استحسنت هذه التسهيلات، وفضلت الإستثمار في الوجهة السياحية الجزائرية،

بإنجاز العديد من المنتجعات والمركبات، مشيرا إلى أن الجزائر وإلى جانب ذلك تعتبر أيضا بلدا حمويا كبيرا بفضل 280منبع حموي

منها 100 منبع قابل للإستثمار في مجال السياحة الحموية والعلاجية، حيث ذكّر الوزير بأن السياحة المستدامة أصبحت من بين أهم

الإستثمارات دعما لاقتصاديات العديد من البلدان، ما جعل مختلف الدول تستهدف رفع حصتها في السوق السياحي الدولي.

وقال بن مسعود إن الجزائر حققت أشواطا كبيرة في مجال التنمية المستدامة الشاملة،وقد أنجزت كل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.