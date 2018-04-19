بن مسعود: شراكة بين القطاع العام والخاص لتطوير السياحة الجزائرية

قال وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود، أنه سيتم تطوير قطاع السياحة عن طريق إشراك القطاع الخاص والعام.

مشيرا خلال لقائه مع مدراء القطاع الولائيين ومسيري المؤسسات تحت الوصاية، إلى أن قطاع السياحة سيستفيد من برامج الرئيس.

مفيدا بأنه سيتم تجنيد الجميع لضمان الظروف بالرغم من الديناميكية التي يشهدها الإستثمار في السياحة.

وأكد الوزير أنه سيتم تحويل المؤهلات التي تزخر بها الجزائر الى منتوج سياحي تنافسي.

كما سنعمل على تطوير السياحة في بلادنا عن طريق الاستثمار في المؤهلات السياحية الحموية والصحراوية.

وأضاف بن مسعود أنه لتحقيق الأهداف يتطلب منهجية جديدة في العمل تعتمد على الإستعمال الأوسع للتكنولوجيات الحديثة.

في الإعلام والإتصال خاصة في الخدمات والتسويق واستغلال التواصل الإجتماعي والرقمنة.

كما سيتم الإعتماد على لامركزية القرار في اطار تقريب الإدارة من المواطن والتنمية المحلية.

أما بالنسبة لإجراءات العمل سيتم الإعتماد على تشجيع الإستثمار والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.