شرع صبيحة اليوم، وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، في زيارة عمل وتفقد لولاية بومرداس.

وتفقد الوزير في مستهل الزيارة، معهد الفندقة و السياحة و مهن الصناعة التقليدية “الكرمة”، أين تم تقديم عرض حولل المقومات السياحية التي تزخر بها الولاية من طرف المدير الولائي للقطاع، وكذا عرض حول المعهد الذي يكون أكثر من 1253 متربص، بقدرة 230 متخرج سنويا.

كما أنه و في اطار الاتفاقية المبرمة بين قطاعي السياحة و الصناعة التقليدية وقطاع التكوين و التعيم المهنيين، فان 1800 مستخدم تابع لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية سيتم تكوينهم خلال السنة التكوينية القادمة.

وخلال زيارته لمرافق المعهد والمدرسة التطبيقية التابعة له، شدد الوزير على ضرورة العمل من أجل تحفيز الشباب على الاهتمام بالتكوين في المجال السياحي والفندقي.

كما دعا لضرورة التركيز على التكوين في مجال السياحة الايكولوجية والريفية، لما تعرفه الولاية من مقومات في هذا الجانب، وتعزيز التعاون مع الأساتذة المختصين في هذا الشأن، والتركيز على الجانب التطبيقي في التكوين.

على الهامش، تم إبرام اتفاقية إطار قصد تكثيف و تعزيز التعاون بين كل من مديرية السياحة والصناعة التقليدية ومعهد الفندقة و السياحة ومهن الصناعة التقليدية.