بن مسعود: “لجان تفتيش لكل الفنادق للوقوف على مدى احترامها لتخفيض الأسعار”

أمر وزير السياحة عبد القادر بن مسعود، بتشكيل لجان تفتيش وزارية بالفنادق للكشف عن مدى إحترامها لخفض الأسعار.

وقال بن مسعود أمس في ختام زيارته لولاية عنابة، أن هذه اللجان ستتنقل لمختلف الفنادق و المنتجعات السياحية.

وأضاف الوزير أنه يجب التأكد من احترام أصحاب الفنادق للالتزامات المتفق عليها بتخفيضات للأسعار تتراوح من 20 الى 50 بالمائة.

وأكد المسؤول الأول عن قطاع السياحة أن هذا الاجراء جاء لتقديم أحسن الخدمات الممكنة للمواطن الجزائري لقضاء عطلته.

كما أكد الوزير أن ولاية عنابة تعتبر قطب سياحي بامتياز لما تتوفره من إمكانات طبيعية وبشرية ومرافق سياحية.

وأوضح في هذا الصدد ان الولاية تحوز على أكثر من 90 مشروع سياحي معتمد بطاقة استيعاب تصل الى 15 ألف سرير.

أين تم استيلام أربع مشاريع سياحية هذه السنة بطاقة إستيعاب تصل الى 500 سرير.

وأشاد الوزير بوتيرة اشغال انجاز فندق سيبوس الذي يعتبر من أهم المرافق الفندقية بالولاية بطاقة استيعاب تصل الى 500 سرير.

كما أشاد كذلك باشغال توسعته وعصرنته التي تطابق المعايير المعمول بها دوليا.