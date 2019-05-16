بن مسعود والسفير البلغاري يتباحثان سبل التعاون بين البلدين

إستقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود أمسية اليوم بمقر الوزارة، سفير جمهورية بلغاريا بالجزائر رومن بيترف” ROUMEN PETROV”.

حيث تباحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في قطاع السياحة والصناعة التقليدية. حسب بيان الوزارة.

كما أبرز الوزير بالمناسبة أهمية العمل من أجل تنظيم رحلات استكشافية لصالح المتعاملين السياحيين والصحافة المتخصصة

للبلدين، مع العمل على تحفيز المستثمرين البلغار للاستثمار في الجزائر في المجالين السياحي والفندقي وتبادل الخبرات لتطوير السياحة المستدامة.

علاوة على تكثيف المشاركات في التظاهرات المنظمة في كلا البلدين، يضيف ذات البيان.