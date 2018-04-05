بن مسعود يتسلّم رسميا مهامه كوزير للسيّاحة

تسلّم رسميا الوزير الجديد لوزارة السيّاحة، عبد القادر بن مسعود الخميس، مهامه كوزير بدل للوزير المقال حسان مرموري.

وتقدّم الوزير السّابق للسياحة حسان مرموري بشكره وامتنانه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي وضع فيه ثقته في الفترة السابقة.

كما شكر مرموري كل إطارات الوزارة الذين عمل معهم منذ تسلمه الحقيبة الوزارية خلال التعديل الحكومي السابق.

وقال مرموري خلال مراسيم حفل تسيلم المهام لخليفته، إنّ قطاع السيّاحة في الجزائر عرف قفزة نوعية في فترة جدّ وجيزة، من خلال ارتفاع عدد السياح الأجانب بنسبة بلغت 75 بالمائة.

بعدما كان عددهم العام الفارط 10 ألاف بلغ اليوم 17 ألف سائح.

كما أشاد الوزير بالإنجازات الجبّارة التي حققها القطاع، من خلال تغيير خطة العمل وخاصة الإجتماعات الخاصة والمصادقة على المخطّطات.

محصيا المتحدّث 1900 إجراء وأكثر من 790 مشروع جديد سيتم استكماله في غضون الخمس سنوات القادمة مع توفير كل الإمكانيات.

فضلا عن تسريع وتيرة مناطق التوسع السيّاحي، وبذل المجهودات بإتباع خطة واضحة لأجل التسريع وتوفير العقار للمستثمرين، لاسيما رقمنة البريد الداخلي ورقمنة إجراءات الإستثمار.