بن مسعود: يجب زيادة الإنفاق في قطاع السياحة وانخفاض ميزانية التسيير بـ2.9 بالمائة

قال وزير السياحة و الصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود أن لابد من إجراءات و إلتزامات جديدة في قطاع السياحة للتكفل بمشاغله.

وأضاف بن مسعود خلال عرضه لمشروع ميزانية القطاع أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أنه يجب إعادة تكييف الإطار القانوني وزيادة الإنفاق للقطاع، ونشر ثقافة الوعي السياحي في المجتمع.

وأرجع بن مسعود ضرورة القيام بهذه الإجراءات من أجل بناء استراتيجية ترويجية فعالة لصالح القطاع.

وفي سياق ذي صلة قال بن مسعود بأن ميزانية التسيير في مشروع قانون المالية لسنة 2020 ستعرف تراجعا في الإنفاق مقارنة بـ2019 بنسبة 2.92 بالمائة، وبقيمة مالية تقدر بـ3.1 مليار دينار.