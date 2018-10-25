بن مسعود يدعو إلى ضرورة تكثيف الجهود لترقية السياحة الداخلية

دعا وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، اليوم الخميس بتمنراست إلى تكثيف الجهود لترقية السياحة الداخلية.

وخلال معاينته للمقر الجديد للديوان الوطني للسياحة بتمنراست قال الوزير، إنه يتعين تكثيف الجهود من أجل ترقية السياحة الداخلية التي يراهن عليها في تطوير الحركية السياحية في البلاد.

وذلك من خلال العمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح الوطنيين في مثل هذه المناطق من الجنوب التي تتوفر على مؤهلات سياحية واعدة.

كما شدّد في ذات السياق على أن يعمل الديوان، بكل متطلبات الإحترافية من أجل ضمان تواجد أكثر للسياح الوطنيين في هذه المنطقة.

سيما وأن هناك منافسة من قبل وكالات السياحة والأسفار المحلية.

وأبرز كذلك أهمية تزويد هذه الهيئة السياحية، بمختلف الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة بما من شأنه ضمان شروط استقبال أفضل لأفواج السياح.

وأشار الوزير بأن هناك إتفاقية مع شركتي الخطوط الجوية الجزائرية والطاسيلي للطيران، لتخفيضات التذاكر نحو الجنوب تصل إلى 50 في المائة.

كما أن هناك أيضا تخفيضات في الإيواء في فنادق عمومية ببعض الولايات تتراوح ما بين 30 و40 في المائة وهذا يندرج في إطار جهود ترقية السياحة الداخلية.

وتشجيع توافد العائلات إلى مناطق الجنوب، لافتا إلى أن مدة حصول السياح الأجانب على التأشيرة لا تتجاوز أجل أقصاه 72 ساعة.

وحثّ وزير السياحة والصناعة التقليدية في الإطار ذاته الإعلام الوطني على المساهمة في الترويج للسياحة الداخلية في هذه المنطقة.