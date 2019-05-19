بن مسعود يزور الفندق الجديد للمطار ويأمر بوضع أسعار معقولة خدمة للسياحة

قام أمس، وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود، بزيارة تفقدية للفندق الجديد الذي تم بناؤه رفقة المطار الجديد.

وطاف الوزير بجميع أجنحة هذا الفندق التابع للمؤسسة العمومية للإستثمارات الفندقية، أين وقف على مختلف مرافقه، كغرف النوم والمطعم.

وقد أكد بن مسعود على ضرورة إدراج المأكولات التقليدية، كما عرّج على المسبح، قاعة الرياضة، قاعات الإجتماعات،

كما ألح على أهمية تخصيص فضاءات وأجنحة لعرض منتوجات الصناعة التقليدية، وتدعيم الفندق بالمؤلفات التي تظهر جمالية وطننا،

مشددا على ضرورة أن يتم كل ذلك في إطار مزج بين الحداثة والأصالة، بهدف ترقية وجهة الجزائر السياحية،

وكذلك من خلال إعداد ومضات إشهارية، تبرز المؤهلات السياحية والموروث الثقافي لوطننا، ملحا على إلزامية التدشين الرسمي لهذا المرفق

في أقرب الآجال تدعيما للحظيرة الفندقية، وتعزيزا للخدمات النوعية والقدرات التنافسية، حيث يتوفر الفندق على 326 غرفة راقية وبمواصفات عالمية.

وأمر الوزير بوضع أسعار معقولة، حيث يعول القطاع على هذه المرافق الفندقية الجديدة، لخدمة السياحة الوطنية وكذا استحداث مناصب العمل.