بن مسعود يشارك فعاليات المؤتمر رفيع المستوى حول الإقتصاد الأزرق المستدام بكينيا

سيشرع معالي وزير السياحة و الصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، في زيارة عمل رسمية لجمهورية كينيا.

وحسب بيان الوزارة، اليوم السبت، سيشارك الوزير في فعاليات المؤتمر رفيع المستوى حول الاقتصاد الأزرق المستدام.

حول موضوع “الاقتصاد الأزرق وأجندة التنمية المستدامة آفاق 2030″، في الفترة الممتدة من 26 إلى 28 نوفمبر 2018.

والذي سيعرف مشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء ممثلين لعدة قطاعات، وأكثر من 6 آلاف مشارك من عدة دول.

وخلال هذا المؤتمر الدولي، سيعرض الوزير تجربة الجزائر في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

الرامية لتثمين النشاطات المتعلقة بالميدان البحري، والاقتصاد الأزرق المستدام، وفرص الإستثمار في هذا المجال.

وتهدف أشغال المؤتمر لتشجيع المناقشات العالمية حول التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق.

وستركز على التقنيات والإبتكارات الجديدة للمحيطات والبحار والأنهارـ والتحديات التي تطرحها هذه الموارد، والفرص الهائلة التي تقدمها للبشرية.

كما سيعرف هذا المؤتمر دراسة سبل استفادة الإنسان من المحيطات والأنهار والبحيرات من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ووكالات الأمم المتحدة، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المنخرطة في أنشطة الاقتصاد الأزرق.