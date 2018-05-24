بن مسعود يشدّد على الإهتمام بحمامات بوحنيفية لإستقطاب السياح

شدّد وزير السياحة، عبد القادر بن مسعود، اليوم الخميس، على إلزامية الإهتمام بمدينة الحمامات بوحنيفية لإستقطاب أكبر عدد من السُياح.

وقال الوزير خلال زيارته لمدينة الحمامات يجب الإهتمام بها أكثر لاستقطابها عدد أكبر من السياح.

كما أمر الوزير، المؤسسة الوطنية للإنجازالمكلفة بمشروع تهيئة المحطة المعدنية، بمباشرة أشغالها الأسبوع المقبل.

علما أن المحطة المعدنية قد استفادت من قرض بنكي سنة 2010 يقدر ب 125 مليار سنتيم .

إلاّ أنها شهدت تأخرا في الإنجاز بسبب نقص الغلاف المالي و فشل المناقصات.

غانية غالمي