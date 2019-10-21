بن مسعود يشرف على الملتقى الوطني لمهنيي قطاع السياحة بوهران

أكد على ضرورة ترقية السياحة الداخلية خصوصا منها الصحراوية

قام وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود بزيارة عمل لولاية وهران اشرف خلالها على افتتاح الملتقى الوطني لمهنيي قطاع السياحة بفندق الميريديان.

اين تم التأكيد على آفاق السياحة بولاية وهران التي تعد نموذجا للتطور السياحي جعلها ترتقي الى المدن المتوسطية اين تم بالمناسبة تقديم فيديو ترويجي حول وجهة الجزائر السياحية الى جانب فيديو حول واقع السياحة الصحراوية، وآخر حول العاب البحر المتوسط 2021.

فيما كما اعطى إشارة انطلاق اشغال الورشات المنظمة خلال هذا اليوم الوطني من بينها جانب الاسعار، المستثمرين الخواص والسياحة الصحراوية ليقوم بعدها بزيارة معرض للصناعات التقليدية وعرض خاص بالمشاريع الفندقية والهيئات التابعة للقطاع الى جانب معاينة المدرسة العليا للفندقة والاطعام وبعض المرافق الفندقية.

بن مسعود خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية وهران كشف عن ورشة مكلفة بمعالجة التنافسية، الأسعار والخدمات للارتقاء بالسياحة .

وكشف عن زيارة مليون و700 ألف سائح تونسي للجزائر خلال هذه الصائفة في حين أكد في سياق متصل على تشجيع والرقي بالسياحة الداخلية.

وخصوصا منها الصحراوية مشيرا إلى ان المنظمة العالمية للسياحة اعترفت سنة 1983 أن الجزائر هي من خلقت السياحة الصحراوية بفضل محترفيها.

إمكانياتها الطبيعية، مرافقها العمومية والخاصة مؤكدا في هذا الخصوص أن الجزائر تقوم بالعديد من الإجراءات لتسهيل منح الفيزا بالنسبة للمجموعات السياحية الى جانب بذلها مجهودات في إطار الدعاية لترقية المنتوج السياحي الوطني.