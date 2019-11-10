بن مسعود يفتتح فندق الريم ببشار بعد إعادة تهيئته ويؤكد على ترقية الصناعات التقليدية

قام وزير السياحة و الصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود بتدشين فدنق الريم ببني عباس بولاية بشار بعد أن خضع لعملية تجديد وتهيئة شاملة.

وتزامنت عملية تدشين فندق الريم مع إفتتاح الموسم السياحي الشتوي والصحراوي.

وحضر مراسيم التدشين ضيف الجزائر رئيس المجلس الإستشاري للمنتدى الدولي للاستثمار السياحي، طالب الرفاعي ووالي ولاية بشار وكذا وفد وإطارات من مسؤولي الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن الفندق الذي تم تدشينه قد خضع لعملية إعادة تهيئة شاملة وأشرف عليها مجمع سياحة فندق وحمامات معندنية.

ويعتبر الفندق من ابرز الفنادق و المعالم السياحية بالمنطقة كما أن تدشينه في بداية الموسم سيعطي دفعا قويا لهذا الموسم حسبما أكد عليه الوزير.

وخلال زيارته ولاية بشار قام وزير السياحة بزيارة مسجد الياجوري و تكريم حفظة القرأن بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

كما قام الوزير بزيارة للزاوية القندسية التي يزورها ألاف السياح الجزائريين و الأجانب سنويا.

بالموازاة مع ذلك أكد بن مسعود على ضرورة ترقية الصناعات التقليدية والتي سيكون لها شأن كبير في النهوض ودعم الإقتصاد الوطني و الإنتاج خارج قطاع المحروقات.