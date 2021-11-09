بن مني: “كرة اليد تسير للهاوية لا تدريبات لا أجور لا منافسة”  

إنفجر حارس المنتخب الوطني لكرة اليد والمجمع البترولي عبد الله بن مني في وجه المسؤولين عن الرياضة الجزائرية.

وأكد بن مني لدى حضوره اليوم الثلاثاء بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها بدالي براهيم ذلك. وقال “الكل يعاني من الحالة الكارثية التي وصلت إليها كرة اليد”.وأضاف ” تصوروا موسمين بدون تدريبات و لا مستحقات، ولا منافسة ولا اجور، سيكون تراجع كبير جدا ونتجه للهاوية”.

وعن الحلول الممكنة قال بن مني “أؤكد أنه لم نتدرب وإنما البعض فقط الذين ينشطون في فرق عربية وأوروبية، لكن إلى حد الساعة لا توجد أي اجابة من سوناطراك عن إمكانية عودتنا”.

وأردف “نفس الشيء بالنسبة لكرة الطائرة ولمختلف المسابقات،لذا أستطيع القول أنه هناك نقص احترام بالنسبة لنا”

كما أكد بن مني “نحن نتحمل مسؤولية النتائج وهو المشكل الحقيقي، يجب العمل لتحقي قالنتائج سواء مع النادي او المنتخب، المنافسة هي الضرورية”.

وعن مستقبل كرة اليد “يجب التدارك رغم التأخر الكبير الذي نقع فيه”.