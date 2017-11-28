بن موسى يمنح التقدم لسوسطارة

وجاءت ضربة الجزاء بعد تدخل على بن غيث داخل منطقة العمليات.
تمكنت حوامة البحث والإنقاذ التابعة للقوات البحرية اليوم الثلاثاء من إنقاذ 15 حراقا بسواحل القالة.
https://www.youtube.com/watch?v=tj8vFwGrA74
نفت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، سحب أي دواء من قائمة المواد القابلة للتعويض، وإنما أضافت 24 دواء جديد إلى القائمة.
وصرح المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة…
اندلاع اليوم الثلاثاء، حريق مهول بمستودع للخردوات والعقاقير ومواد البناء بمدينة فريحة بولاية تيزي وزو.
وتسبب الحريق الذين اندلع في حدود الساعة الثانية زوالا، بمستودع مخصص…
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