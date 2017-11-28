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بن موسى يمنح التقدم لسوسطارة

الرياضة
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بن موسى يمنح التقدم لسوسطارة
بقلم وليد كويني

إفتتح مدافع الإتحاد مختار بن موسى باب التسجيل في الداربي مانحا التقدم لسوسطارة في الدقيقة الـ 55 عن طريق ضربة جزاء.

وجاءت ضربة الجزاء بعد تدخل على بن غيث داخل منطقة العمليات.

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