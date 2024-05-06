بن مولود: ألزمنا شركة هواوي بإشراك المؤسسات الوطنية في إنجاز المركز الوطني للخدمات الرقمية

كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، أن المركز الوطني للخدمات الرقمية سيكون قطب تكنولوجي في المنطقة.

وسيكون الأول من نوعه انطلاقا من أهدافه وحجمه والتكنولوجيات المستخدمة.

وجاءت تصريحات الوزيرة في حوار حصري لقناة النهار، أين أكدت أنه بعد 9 أشهر سيتم وضع المركز الأول بالعاصمة تحت حيز الخدمة.

وبعد 12 شهرا سيتم وضع المركز الثاني تحت حيز الخدمة في البليدة.

وأوضحت ذات المتحدثة، أنه بعد 9 إلى 12 شهر سنشهد انطلاقة حقيقية للرقمنة، وسيتم انجاز مراكز أخرى للخدمات الرقمية مستقبلا في الولايات.

وكشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنةـ انه تم الزام شركة هواوي بإشراك المؤسسات الوطنية في إنجاز المركز الوطني للخدمات الرقمية، مشيرة الى أن اختيار هذه الشركة جاء بعد وقوف رئيس الجمهورية على قدراتها أثناء زيارة الدولة للصين.

بن مولود: كل البيانات سيكون توطينها في الجزائر مستقبلا لتحقيق السيادة الرقمية

وكشفت الوزيرة في ذات الحوار، ان كل البيانات سيكون توطينها في الجزائر مستقبلا لتحقيق السيادة الرقمية، وستكون حماية وتأمين البيانات في المركز عبر طبقتين.

واكدت بن مولود ان البنية التحتية الحالية تمكن من الانطلاقة في تجسيد كل المشاريع، كما ان الانطلاقة الانطلاقة الفعلية للرقمنة بعد 9 إلى 12 شهرا من انتهاء إنجاز مختلف المشاريع.