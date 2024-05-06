بن مولود: “الانطلاقة الفعلية للرقمنة بعد 9 إلى 12 شهرا من انتهاء إنجاز مختلف المشاريع”

كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، انه تم اعتماد الحوسبة الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجيات في العالم.

وفي حوار حصري لتلفزيون النهار قالت بن مولود ان “الانطلاقة الفعلية للرقمنة بعد 9 إلى 12 شهرا من انتهاء إنجاز مختلف المشاريع”. وهذه “مسؤولية كبيرة وأتمنى أن أكون في مستوى ثقة رئيس الجمهورية”.

وفي ذات السياق اكدت بن مولود أن البنية التحتية الحالية تمكننا من الانطلاقة في تجسيد كل المشاريع.

ومن جهة أخرى أكدت بن مولود ان كل البيانات سيكون توطينها في الجزائر مستقبلا لتحقيق السيادة الرقمية.

وبالنسبة حماية وتأمين البيانات في المركز قالت بن مولود أنه سيكون عبر طبقتين.