بن مولود: “الجزائر انطلقت في التحول الرقمي بخطى ثابتة ومدروسة”

كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود أننا قطعنا أشواط جد حسنة ومهمة على المستوى القطاعي.

وفي حوار حصري لتلفزيون النهار قالت بن مولود ان الجزائر انطلقت في التحول الرقمي بخطى ثابتة ومدروسة. كما أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتابع شخصيا تقدم تجسيد الرقمنة.

تابعت بن مولود في ذات السياق أن “هدفنا الوصول إلى حوكمة رقمية”.

وأضافت بن مولود أنه تم الإعتماد على مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين في إعداد الإستراتيجية الوطنية. حيث أن الإستراتيجية تتكون من 5 محاور و25 هدفا إستراتيجيا.

وأكد بن مولود أن الجزائر سيكون لها لأول مرة إستراتجية وطنية للتحول الرقمي بطريقة موحدة ومنظمة.

وبخصوص النسخة النهائية للإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي أكد بن مولودأنها موجودة على مستوى الرئاسة. وسيتم صياغة مخططات التنفيذ والإنجاز والمتابعة بعد المصادقة على الإستراتيجية .