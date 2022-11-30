بن موهوب: إنشاء سوق ببورصة الجزائر خاص بتمويل المؤسسات الناشئة

كشف المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب، أن بورصة الجزائر تحضر لإنشاء سوق خاصة بتبادل الأسهم وتمويل المؤسسات الناشئة. تماشيا مع السياسة الاقتصادية الجديدة للجزائر الهادفة لدعم تأسيس ونمو مثل هذه المؤسسات.

وأشار بن موهوب خلال تنشيطه للعدد الأول من منتدى “وهران إقتصاد”، أن بورصة الجزائر تحضر لمشروع إنشاء سوق خاصة على مستوى البورصة. تهتم بتمويل المؤسسات الناشئة تضاف إلى السوقين الموجودتين حاليا بهذه المؤسسة المالية. والخاصة بتمويل المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح بن موهوب، أن بورصة الجزائر تعمل على الإستفادة من البيئة الإقتصادية الجديدة بالجزائر بفضل الإصلاحات العميقة. التي شرعت فيها السلطات العليا للبلاد. بتطوير أدوات التمويل خارج الإطار البنكي للاستفادة من الإمكانيات التي تتوفر عليها السوق. بالإضافة كذلك إلى تشجيع المؤسسات وخاصة الناشئة منها على ترسيخ نفسها في السوقين الداخلي والخارجي وزيادة حصتها فيهما. من خلال تنويع خدمات البورصة واستقطاب عدد أكبر من المؤسسات للدخول إليها.

أضاف ذات المتحث، أن بورصة الجزائر أعدت مشروعا لتطوير أدوات التمويل “السندات” المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال البورصة. وهو المشروع الذي تتم دراسته حاليا من قبل الهيئات المختصة قبل الفصل فيه.

وعبر نفس المسؤول استعداد إدارة البورصة لمرافقة ودعم المؤسسات الجزائرية الراغبة في الحصول على تمويل لنشاطاتها عبر البورصة. وهو تمويل يسمح لها بتوسيع استثماراتها والإستفادة من التحفيزات التي توفرها لها الدولة عند المرور على البورصة كتخفيض بعض الضرائب أو الإعفاء منها حسب الحالة.

وقدم يزيد بن موهوب عرضا عن الخدمات التي تقدمها بورصة الجزائر للمؤسسات أو الهيئات الجزائرية الطالبة للتمويل، من أجل التأسيس أو توسيع نشاطها أو الهيئات و الأشخاص الذين يتوفرون على فوائض مالية و يرغبون في توظيفها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور