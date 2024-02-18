بن موهوب: تفعيل وتنشيط بورصة الجزائر تماشيا مع النمط التنموي الجديد للبلاد

أكد المدير العام لشركة تسيير بورصة الجزائر، يزيد بن موهوب. أن بورصة الجزائر لها قدرات هامة يمكن للمتعاملين الخواص و العموميين إستغلالها في تنشيط و تمويل النشاطات التنموية محليا.

و قال بن موهوب في ندوة صحفية على هامش اللقاء الجهوي الأول للمنظمة الوطنية للتنمية الإقتصادية الذي نظم بالشراكة مع بورصة الجزائر في ولاية بومرداس. أن العمل جار لتفعيل وتنشيط بورصة الجزائر تماشيا مع النمط التنموي الجديد للبلاد. بهدف المساهمة في تمويل التنمية الوطنية خاصة محليا.

و أضاف بن موهوب، أن بورصة الجزائر تهدف إلى إدراج في صفوفها ما أمكن من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خصوصا. للمساهمة في تمويل التنمية محليا من خلال تشجيعها و تقديم لها تسهيلات وتمويل بأقل كلفة و إعفاءات جبائية متنوعة.

كما أوضح بن موهوب، أن شركة تسيير بورصة الجزائر يمكنها تقديم يد المساعدة و خدمات متنوعة للشركات. و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و في كل القطاعات. لتطوير أدائها الإقتصادي و التكيف مع متطلبات السوق من أجل تحقيق الإكتفاء ذاتيا في الإنتاج والتوجه نحو التصدير.

من جهته، أشار رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية نصرالدين منير رباعي، إلى أن هذا اللقاء يعد فاتحة لعهد جديد لبورصة الجزائر بعد اعادة تفعيل دورها و توسيع نشاطها كمكمل للتمويل البنكي. مشيرا إلى أن الهدف من هذا اللقاء الجهوي الخاص بولايات الوسط و الذي سيتبع بلقاءات جهوية أخرى في كل من وهران و قسنطينة و ورقلة و يختتم بلقاء في الجزائر العاصمة. جاء لحث الشركات و المؤسسات المختلفة على الدخول في بورصة الجزائر و لتفعيل دورها في شتى مجالات التنمية وفق الخصوصيات الاقتصادية لكل منطقة.