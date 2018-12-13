بن موهوب: هذه هي خطوات شراء أسهم في بورصة الجزائر

أفاد يزيد بن موهوب المدير العام لبورصة الجزائر، أنه بإمكان أي مواطن عادي شراء أسهم شركات ببورصة الجزائر.

مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه المؤسسات معروفة لدى المواطنين أولا من أجل رفع رأسمالها من جهة واقبال المواطنين عليها.

مضيفا في حديث لـ”النهار”، أن شراء الأسهم والسندات يكون في أي وقت عن طريق التوجه إلى وكالة من الوكالات البنكية.

دون اللجوء إلى البورصة لأنها لا تتعامل مع المواطن مباشرة وإنما عن طريق الوكالات البنكية المتواجدة عبر التراب الوطني.

وأضاف ذات المتحدث، أن المواطنين بإمكانهم طلب شراء أسهم للشركات الـ 6 المتواجدة بالبورصة عن طريق 11 بنك تتعامل معهم البورصة.

وتتكفل بعدها الوكالة بشراء الأسهم دون تحديد المدة الزمنية في الإقتناء، مؤكدا أن الأرباح تختلف من شركة إلى أخرى وتصل إلى 11 بالمائة.

مشيرا إلى أن هذه الأسهم توفر سيولة مالية ومناصب شغل.