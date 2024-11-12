بن ناصر، قديورة وكايليا نمور يحضرون حفل صناع المحتوى الرقمي بقطر

التقى اللاعب الدولي السابق عدلان قديورة بزميله السابق إسماعيل بن ناصر، والبطلة الأولمبية في الجمباز، كايليا نمور، أمس الثلاثاء. وذلك على هامش حفل صناع المحتوى الرقمي في قطر.

وجاء هذا اللقاء في إطار حفل تكريم الشخصيات المؤثرة في مجالات مختلفة، حضرته العديد من الشخصيات الرياضية والإعلامية والفنية العربية.

وكان اللقاء بين عدلان قديورة وإسماعيل بن ناصر والبطلة الأولمبية كايليا نمور فرصة للحديث عن تجربتهم في أوروبا، ودعم الرياضة الجزائرية على المستوى الرقمي الذي أصبح له دور كبير في تسويق الرياضة والرياضيين على منصات الإنترنت.

كما نشر مساعد مدرب نادي العربي القطري عدلان قديورة، اليوم الأربعاء، صورا تجمعه مع الثنائي إسماعيل بن ناصر وكايليا نمور، وعلق عليها: “في البساط الأحمر”. مشيراً لتسجيل حضورهم في المواعيد العالمية الكبرى وتمثيل الجزائر .