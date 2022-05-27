بن ناصر:”أشعر بالفخر دائما بالتواجد مع المنتخب”

عبر النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، عن فخره الشديد بتواجده في قائمة الناخب الوطني، جمال بلماضي.

متوسط ميدان فريق “أي سي ميلان” الايطالي أعاد نشر تغريدة الحساب الرسمي للمُنتخب الوطني التي حملت قائمة مواجهتي أوغندا وتنزانيا.

كما أرفق “إسما” التغريدة التي أعاد نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمسية اليوم الجمعة بعبارة.

“أشعر بالشرف دائما عندما يتم استدعائي للمُنتخب الوطني.. تحيا الجزائر”.