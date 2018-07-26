بن ناصر:”أنصار غلطة سراي طالبوني بالإنضمام لفريقهم”

أكد النجم الدولي الجزائري لفريق إمبولي الإيطالي “إسماعيل بن ناصر” أنه لم يهتم كثيرا بعرض فريق “غلطة سراي” التركي.

وصرح لجريدة “إيلتيرينو” الإيطالية قائلا:”لم أتابع قضية إهتمام غلطة سراي بخدماتي كثيرا لكن حساباتي الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي تم غزوها من قبل أنصار الفريق التركي”.

“قاموا بتحفيزي على الإلتحاق بفريقهم عبر رسائل خاصة وهو الأمر الذي يُشرفني كثيرا لكن كي أكون صريحا لم أفكر أبدا في مغادرة إمبولي”.

وختم:”هنا في فريق إمبولي أشعر أنني في حالة جيدة ولدي تحديات قادمة مع هذا الفريق على رأسها اللعب في السيريا أ”.