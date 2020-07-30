بن ناصر:”إبراهيموفيتش سيقتلني في هذه الحالة”

آشاد اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” بزميله في فريق “ميلان” “زلاتان إبراهيموفيتش” بعد تألقه ضد سامبدوريا.

نجم الخضر قال لشبكة “سكاي سبورتس إيطاليا”: “إبراهيموفيتش يساعدك كثيرًا، عندما تكون بجواره في الملعب تريد أن تقدم المزيد، ولا ترغب أبدًا في خسارة الكرة”.

وأضاف:”يجب أن تبذل قصارى جهدك، لأن إبراهيموفيتش يبحث عن الكمال، وإذا لم تمنحه هذا الأمر، فسيقتلك”.

وختم:”إنه بهذه الصورة، لكنه على حق، من الصحيح أن يتم الصراخ عليك عندما ترتكب خطأ، ولا يقال أي شيء عندما تقوم بعمل جيد، بهذا الأسلوب تتعلم وتصبح لاعبًا على أعلى مستوى”.