بن ناصر:”الأشياء الجميلة تأتي بفضل التعلم والمحاولة الدائمة”

أكد النجم الدولي الجزائري الشاب إسماعيل بن ناصر لاعب إمبولي الإيطالي أن تحقيق النجاح والوصول للقمة يتطلب المحاولة الدائمة والتعلم.

ونشر لاعب الوسط الهجومي الشاب تغريدة له أمسية اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قال فيها.

“الأشياء الجميلة تتحقق للأشخاص اللذين لا يتوقفون عن الحلم والمحاولة والتعلم ومن يعترفون بالجميل”.

وأرفق نجم إمبولي التغريدة بصورة له وهو يُداعب الكرة في تدريبات ناديه الذي يتصدر دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

ويقتر من تحقيق الصعود للكالتشيو في نهاية الموسم.