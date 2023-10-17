إعــــلانات
الرياضة

بن ناصر:”الإقصاء من المونديال أكبر صدمة في حياتي”

بقلم فيصل زيان بوزيان
بن ناصر:”الإقصاء من المونديال أكبر صدمة في حياتي”
  • 428
  • 0

عاد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، للحديث عن مرارة الإقصاء من مونديال 2022 أمام الكاميرون.

وصرح بن ناصر لبرنامج LE CLUB DES 5:” بعد الفوز بكأس امم افريقيا 2019 ، كان كل اهتمامنا موجها على التأهل لكأس العالم 2022″.

وأضاف بن ناصر:”اتفقنا فيما بيننا نحن اللاعبين على العمل بجد، لأن الجميع كان يريد ترك بصمته في بطولة عالمية كبيرة مثلها”.

وتابع المتحدث:” “كان” الكاميرون جاء قبل المباراة الفاصلة، إتفقنا على خوض البطولة مثلما فعلنا من قبل خاصة مع سلسلة اللاهزيمة، لكن و بصراحة كل الظروف كانت ضدنا انذاك ، هذه ليست اعذار أو أي شيئ للتغطية عن الخروج من دور المجموعات للكان، لكن كل شيئ لم يجري مثلما كان مخطط له”.

وأوضح بن ناصر:”بعدها ذهبنا الى الكاميرون وفزنا بهدف مقابل صفر، كنا فعلا مركّزين على اللقاء في الجزائر كان خلال 72 ساعة فقط في الاياب”.

وأردف ذات المتحدث:”صحيح خسرنا و لكن للأسف عندما تعيد النظر في الأمر فقد كانت الخسارة لمدة دقيقة واحدة فقط أو اقل من ذلك، أنت تعود بالزمن و تفكر في الأمر بعد هدف توبة عند رؤية الجميع سواء من كان في الملعب أو خارجا أمام الشاشات و تقول في نفسك لقد انتهى الأمر ، نحن متأهلين”.

وختم بن ناصر متحسرا: “ما حدث ببساطة كان أكبر صدمة في حياتي، بالنسبة لي كرة القدم تبقى مجرد لعبة رغم أنها مصدر رزقي و لم اتصور يوما في حياتي أنني سأبكي من أجل كرة القدم، وعند صافرة النهاية وجدت نفسي على الأرض أبكي بصورة مفاجئة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/wnjcy
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر