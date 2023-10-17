بن ناصر:”الإقصاء من المونديال أكبر صدمة في حياتي”

عاد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، للحديث عن مرارة الإقصاء من مونديال 2022 أمام الكاميرون.

وصرح بن ناصر لبرنامج LE CLUB DES 5:” بعد الفوز بكأس امم افريقيا 2019 ، كان كل اهتمامنا موجها على التأهل لكأس العالم 2022″.

وأضاف بن ناصر:”اتفقنا فيما بيننا نحن اللاعبين على العمل بجد، لأن الجميع كان يريد ترك بصمته في بطولة عالمية كبيرة مثلها”.

وتابع المتحدث:” “كان” الكاميرون جاء قبل المباراة الفاصلة، إتفقنا على خوض البطولة مثلما فعلنا من قبل خاصة مع سلسلة اللاهزيمة، لكن و بصراحة كل الظروف كانت ضدنا انذاك ، هذه ليست اعذار أو أي شيئ للتغطية عن الخروج من دور المجموعات للكان، لكن كل شيئ لم يجري مثلما كان مخطط له”.

وأوضح بن ناصر:”بعدها ذهبنا الى الكاميرون وفزنا بهدف مقابل صفر، كنا فعلا مركّزين على اللقاء في الجزائر كان خلال 72 ساعة فقط في الاياب”.

وأردف ذات المتحدث:”صحيح خسرنا و لكن للأسف عندما تعيد النظر في الأمر فقد كانت الخسارة لمدة دقيقة واحدة فقط أو اقل من ذلك، أنت تعود بالزمن و تفكر في الأمر بعد هدف توبة عند رؤية الجميع سواء من كان في الملعب أو خارجا أمام الشاشات و تقول في نفسك لقد انتهى الأمر ، نحن متأهلين”.

وختم بن ناصر متحسرا: “ما حدث ببساطة كان أكبر صدمة في حياتي، بالنسبة لي كرة القدم تبقى مجرد لعبة رغم أنها مصدر رزقي و لم اتصور يوما في حياتي أنني سأبكي من أجل كرة القدم، وعند صافرة النهاية وجدت نفسي على الأرض أبكي بصورة مفاجئة”.