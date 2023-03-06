بن ناصر:”التتويج بكان 2019 منحنا الثقة للعودة للواجهة إفريقياً”
بقلم فيصل زيان بوزيان
عاد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، للحديث عن تتويج المنتخب الوطني، بكأس أمم إفريقيا 2019.
وفي تصريحات حصرية للحساب الرسمي ل”يويفا” عبر تويتر، أمس الأحد، قال بن ناصر:”لقد كانت لحظات قوية جداً”.
وأضاف بن ناصر:”التتويج بكأس إفريقيا ليس شيئا هينا، كنا نعلم أنه أمر صعب لكننا تمكنا من تحقيقه، والتتويج منحنا ثقة للعودة ضمن مصاف أفضل الفرق الإفريقية”.
🗣 Exclu. @IsmaelBennacer sur la victoire 🇩🇿 à la #CAN 🏆#UCL | @LesVerts | #TOTACM pic.twitter.com/nmyYVu4nRo
— L’UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) March 5, 2023
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