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الرياضة

بن ناصر:”التتويج بكان 2019 منحنا الثقة للعودة للواجهة إفريقياً”

بقلم فيصل زيان بوزيان
بن ناصر:”التتويج بكان 2019 منحنا الثقة للعودة للواجهة إفريقياً”
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عاد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، للحديث عن تتويج المنتخب الوطني، بكأس أمم إفريقيا 2019.

وفي تصريحات حصرية للحساب الرسمي ل”يويفا” عبر تويتر، أمس الأحد، قال بن ناصر:”لقد كانت لحظات قوية جداً”.

وأضاف بن ناصر:”التتويج بكأس إفريقيا ليس شيئا هينا، كنا نعلم أنه أمر صعب لكننا تمكنا من تحقيقه، والتتويج منحنا ثقة للعودة ضمن مصاف أفضل الفرق الإفريقية”.

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