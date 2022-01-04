بن ناصر:”التحضيرات مُتواصلة لكان الكاميرون”

يبدو أن النجم الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” مُتحمس بشدة للتألق في منافسة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون 2021.

متوسط ميدان فريق ميلان الايطالي نشر صورة له رفقة، يوسف بلايلي، ورامي بن سبعيني في تدريبات الخضر.

كما أرفق “إسما” الصورة التي نشرها اليوم الإثنين على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” بعبارة:”التحضيرات مُتواصلة”.

ويُذكر أن بن ناصر التحق قبل أيام بتربص الخضر التحضيري للكان الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.