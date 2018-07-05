بن ناصر:”بطل واحد هو الشعب”

الصورة التي نشرها بن ناصر

ترحم النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب فريق إمبولي الإيطالي على الشهداء الأبرار بمناسبة ال5 جويلية عيد إستقلال الجزائر.

ونشر أمسية اليوم الخميس بن ناصر صورة لإحتفالات الشعب الجزائري بعد نيل الإستقلال على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق نجم الخضر الصورة بعبارة:بطل واحد هو الشعب.. إهداء لشهدائنا الأبرار اللذين كافحوا من أجل نيل إستقلال الجزائر”.