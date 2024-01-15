بن ناصر:”جاهزون للدفاع عن ألواننا في أول مهمة”

أكد متوسط ميدان المنتخب الوطني، إسماعيل بن ناصر، عن جاهزيته رفقة رفقائه، للدفاع عن ألوان المنتخب الوطني، تحسبا لكأس أمم إفريقيا 2023.

ونشر بن ناصر عبر حسابه الرسمي بمنصة x:”جاهزون للدفاع عن ألواننا في أول مهمة”، وأرفقها بصورة تقديمية لمواجهة اليوم أمام المنتخب الأنغولي.

بالإضافة لنشره فيديو يوثق أهم لحظات تتويج المنتخب الوطني بكأس أمم إفريقيا 2019، في تلميح من اللاعب على جاهزية الخضر على تكرار سيناريو “كان” مصر الذي شهد تتويج محاربي الصحراء بالنجمة الثانية في تاريخيهم.