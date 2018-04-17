بن ناصر:”فوز جديد يُقربنا أكثر من تحقيق هدفنا”

أكد النجم الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” أن فوز فريقه “إمبولي” اليوم يُقربه أكثر من تحقيق هدف الصعود للسيري أ.

ونشر وسط الميدان الهجومي للخضر سهرة اليوم صورة له بقميص فريقه الإيطالي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق النجم المُعار من أرسنال الصورة بعبارة:”فوز جديد يسمح لنا بالإقتراب أكثر من تحقيق هدفنا المنشود المتمثل في الصعود للكالتشيو”.

وبعد فوز اليوم واصل إمبولي تصدره للدرجة الثانية الإيطالية بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه ما يُؤكد إقترابه من الصعود.