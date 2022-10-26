بن ناصر:”فوز كبير..ومصيرنا الآن بين أيدينا”

عبر الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، ولاعب ميلان الإيطالي، عن سعادته بالفوز المحقق في رابطة الأبطال أمس الثلاثاء.

وشارك بن ناصر أساسيا من جانب فريقه، ليستبدل في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

وساهم بن ناصر، في الفوز الذي حققه الميلان برباعية نظيفة، ضد دينامو زغرب، أحيا به أماله في التأهل لثمن نهائي رابطة الأبطال.

وغرد بعد اللقاء بن ناصر على تويتر:”فوز كبير حققه الفريق، مصيرينا بين أيدينا”.

وسيواجه الميلان مواجهة حاسمة ضد سالسبورغ النمساوي للتأهل لثمن نهائي رابطة الأبطال الأربعاء المقبل بملعب السان سيرو.