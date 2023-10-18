بن ناصر:”لا أطيق الانتظار للعودة إلى الميادين”

عبّر الدولي الجزائري ومتوسط ميدان أسي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، عن اشتياقه للعودة لأجواء المنافسة مع فريقه.

ونشر تاحساب الرسمي لميلان عبر الانستغرام، فيديو للاعب بن ناصر مُخاطبا جمهور الروسونيري:”مرحباً بكل جماهيرنا”.

وأضاف بن ناصر: “بكل صراحة، لا أطيق الانتظار للعودة للمنافسة ورؤيتكم من جديد، لكن يجب عليّ الانتظار قليلا”.

وتابع المتحدث:”أنا مسرور بالتواجد مع فريقي في الميلانيلو والذي أعتبره عائلتي الثانية، وحمل قميص الميلان فخر لي”.

وختم بن ناصر: “أشكر الجميع، وأتمنى أن ألتقيكم قريبا، وداعاً”.