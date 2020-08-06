بن ناصر: “أتابع فيراتي وألكانتارا لتحسين آدائي”

أبرز الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب آسي ميلان الإيطالي، رغبته في تطوير مستواه بشكل مستمر، والمجهودات التي يقوم بها في سبيل ذلك.

وكشف بن ناصر، في حوار لصحيفة “ذا أتليتيك” البريطانية: “أقضي موسمي الثاني في إيطاليا كلاعب رابط بين الخطوط، وأتعلم الكثير في كل يوم خلال التدريبات”.

وأضاف الدولي الجزائري: “أتابع كثيرا فيراتي، وتياغوا ألكانتارا أيضا، وكل هذا لكي أحقق خطوة نحو الأمام في آدائي”.

وتابع بن ناصر: “علي أن أحافظ على الكرة أكثر، ولهذا علي أن أركز في كل اللقطات، وأقرأ اللعب بشكل سريع، بتحسين نظري على الميدان، رغم أنني أجيد ذلك، لكنني أسعى لإتقانه”