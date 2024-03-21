بن ناصر: “أتمنى أن يعيد جيلنا الفرحة والفخر للشعب الجزائري”

كشف الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، نجم آسي ميلان الإيطالي، عن طموحاته المستقبلية مع المنتخب الوطني.

وفي حوار لموقع “الفيفا، عاد بن ناصر للحديث عن انجاز الخضر في مونديال 2014، ومباراتهم أمام منتخب ألمانيا، أين قال: “لقد كانت هزيمة احتفل بها الجزائريون على أنها فوز”.

كما أضاف: “منتخبنا شرفنا في تلك الطبعة، بتقديمه أحد أفضل عروض المنتخب الوطني في منافسة كأس العالم، أين شعرنا بالفخر كوننا جزائريين”.

وتابع ياسين براهيمي: “جيلنا الحالي يأمل في تقديم أفضل مما قدمته الأجيال السابقة، من أجل إعادة الفرحة والفخر للشعب الجزائري”.