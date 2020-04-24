بن ناصر: “أتمنى من الله أن يسهل علينا هذا الشهر”

هنأ الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، لاعب نادي آسي ميلان، الشعب الجزائري والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان.

ونشر إسماعيل بن ناصر، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قال فيها: “شهر رمضان كريم، لكل الأمة الإسلامية”.

وأضاف النجم الصاعد لنادي آسي ميلان: “أتمنى من الله أن يتقبل صلواتنا، وأن ييسر علينا هذا الشهر المبارك”.

وأرفق إسماعيل بن ناصر، تغريدته هذه، بصورة له رفقة زملائه في المنتخب الوطني، في وضعية السجود على أرضية الملعب.