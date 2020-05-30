بن ناصر: “أحب المغامرة وكرة القدم ساهمت في تطوير شخصيتي”

الرياضة
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بن ناصر: “أحب المغامرة وكرة القدم ساهمت في تطوير شخصيتي”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب آسي ميلان الإيطالي، حبه للمغامرة، والددور الذي لعبته كرة القدم في تطوير شخصيته.

وقال إسماعيل بن ناصر، في تصريحات لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي: “منذ أن كنت صغيرا أحب المغامرة، وكرة القدم ساهمت في تطوير شخصيتي”.

وبخصوص تأقلمه في ايطاليا، أكد نجم الخضر، أنه لا مشكلة بالنسبة له مع اللغة الإيطالية، التي تعلمها في الشارع، وفي غرف تغيير الملابس.

وأكد اسماعيل بن ناصر 22 عاما، استعداده لتقديم كل شيء من أجل قميص ناديه آسي ميلان، بالتحسن أكثر مستقبل، وتجاوز مشكلته في تلقيه للعديد من الإنذارات في المباريات التي يشارك فيها.


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