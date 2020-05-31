بن ناصر :”أختي إضطرت للعيش معي في إنجلترا قبل زواجي”

الرياضة
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بن ناصر :”أختي إضطرت للعيش معي في إنجلترا قبل زواجي”
بقلم إسماعيل عشاش

كشف الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، بأنه عانى كثيرا خلال أشهره الأولى في إنجلترا عندما قرر الإحتراف مع آرسنال.

وقال في تصريحات لموقع “كالتشيو ميركاتو” :”عندما وصلت الى إنجلترا، كنت صغيرا في السن، ولم أستطتع العيش وحيدا حينها”.

وأردف :”لم أكن أتجاوز السابعة عشرة عاما، وهو ما إضطرني للإستعانة بأختي والتي إنتقلت الى لندن للعيش معي والتكفل بي”.

وواصل :”أجبرت على القيام بهذا الأمر، الى غاية زواجي من خطيبتي خلال نفس الفترة، لأتمكن من الإستقرار نهائيا”.

وأكد متوسط ميدان ميلان، بأنه يولي أهمية كبيرة جدا لعائلته، مؤكدا بأنه ومُباشرة بعد كرة فإنه يعود لبيته للتواجد مع أسرته دائما.


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