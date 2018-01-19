بن ناصر: “أريد تحقيق الصعود للسيري أ”

أكد لاعب الخضر “اسماعيل بن ناصر”، أنه يهدف تحقيق الصعود “للسيري آ” مع فريقه “امبولي” في هذا الموسم، وذلك في حوار أجراه مع الصحافة الإيطالية.

وقال بن ناصر: “يمكننا تحقيق الصعود للسيري “أ”، لدينا تشكيلة قادرة على الذهاب بعيدا في هذه المنافسة”.

وأضاف: “علينا أن نعمل بجد ونحاول تحقيق أكبر عدد ممكن من الإنتصارات، الدوري صعب وطويل”.

وتابع لاعب أرسنال السابق حديثه: “سيكون الأمر مخيبا إذا فشلنا في تحقيق الصعود”.

من جهة أخرى أبدى لاعب الخضر عن رضاه التام عن مركزه الجديد في الفريق الإيطالي، فقد أصبح حرا فوق أرضية الميدان

فقال: “بطبيعة الحال أعجبني منصبي الجديد فهذا يمنحني الكثير من الحرية فوق أرضية الميدان”.

وأضاف: “الآن بدأت العمل على الجانب التكتيكي أكثر عكس بداياتي في كرة القدم”.