بن ناصر أساسياً في مواجهة ميلان أمام كومو

سجّل متوسط ميدان المنتخب الوطني، إسماعيل بن ناصر، حضوره ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه ميلان في مواجهة نادي كومو.

في إطار الجولة الـ19 المؤجلة من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

وسيسجل متوسط ميدان الخضر، بن ناصر، حضوره أساسياً في تشكيلة المدرب، كونسيساو، لأول مرة بعد مواجهتين اكتفى فيهما بالبقاء على مقاعد البدلاء. وذلك في مواجهة نهائي السوبر الإيطالي الإنتر ومباراة الجولة الـ20 من الكالتشيو ضد كالياري.

وسيخوض لاعب الخُضر ثالث مباراة بعد عودته من الإصابة، إذ شارك في شوط واحد أمام روما في الجولة الـ18. ثم دخل أساسياً في مواجهة يوفنتوس إلى غاية الدقيقة الـ54.