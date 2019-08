بن ناصر أساسيا أمام بريشيا

ووضع المدرب ماركو جيامباولو، لاعبه الجزائري إسماعيل بن ناصر، ضمن القائمة الأساسية التي سيبدأ بها مواجهته أمام نادي بريشيا.

وستكون هذه ثاني مباراة يشارك فيها الدولي الجزائري، بألوان ناديه الجديد آسي ميلان، والأولى له كأساسي في تشكيلة الفريق.

ويتوجب على إسماعيل بن ناصر، فرض نفسه في هذه المباراة، لكشب ثقة مدربه جيامباولو، وضمان مكانة أساسية في صفوف الروسونيري.

