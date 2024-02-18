بن ناصر أساسيا خلال مواجهة ميلان ومونزا في “الكالتشيو”

يتواجد الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر في التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها مدرب فريق ميلان بيولي خلال مواجهة المستضيف مونزا.

وستجري المباراة، اليوم الأحد، بملعب “أندريا كولومومبيو” ضمن الجولة 25 من البطولة الإيطالية.

كما يسعى مدرب “الروسونوري” العودة بالنقاط الثلاث إلى مدينة ميلان، قبل المواجهة الكبيرة أمام نادي أتلانتا في قمة الجولة القادمة.

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